Більшість жінок робить це неправильно: дерматологиня розкрила секрети ідеального гоління

Кожна жінка мріє про гладеньку шкіру без зайвого волосся. І найпопулярнішим способом досягти цього є гоління бритвою.

Як правильно голитися за допомогою бритви, щоб позбавитися вростання волосків чи подразнення й отримати ідеальну шкіру, розповідаємо далі.

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Як правильно голитися

Дерматологиня Ліндсі Зубрицьки розповіла про три секрети ідеального гоління. Вона опублікувала у тікток ролик, у якому сказала, що більшість жінок робить це неправильно, та дала поради для процедури.

Зубрицьки зазначає, що перш за все голитися потрібно у напрямку росту волосся, а не проти нього.

Гоління проти росту волосся спричиняє мікротравми та порізи на шкірі, створюючи більше запалень, подразнень і поширюючи бактерії,

– пояснила експертка.

Вона додала, що крім цього, сухе гоління є головною забороною.

Використовуйте гель або крем для гоління, навіть гель для миття тіла спрацює. Зазвичай засоби для гоління змащують шкіру, що забезпечує більш гладке гоління,

– каже Зубрицьки.

Як правильно голитися: дивіться відео

Дерматологиня наголошує, що разом з тим важливо робити пілінги принаймні один – два рази на тиждень перед голінням.

Вона рекомендує відлущувальні засоби для видалення мертвих клітин шкіри та очищення пор.

На шкірі буде менше бруду, за який може зачепитися бритва, і це також зменшить кількість бактерій, які іноді потрапляють у волосяний фолікул, викликаючи інфекцію,

– розповіла жінка.

Зубрицькі додала, що "ліниві дівчата", як вона сама, можуть обійтися, використанням саліцилової кислоти або медичним антисептиком для очищення шкіри.