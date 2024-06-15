Каких важных советов следует придерживаться во время расчесывания волос, чтобы они быстро росли и оставались в хорошем состоянии, рассказываем далее.

К теме Сохранят волосы во время отдыха: парикмахер принцессы Дианы назвал три важных совета для лета

Используйте правильные расчески

Использование правильных расчесок помогает сохранить волосы ухоженными и уменьшает образование секущихся кончиков.

Так, расческа с широкими зубцами при расчесывании влажных волос может помочь предотвратить ломкость и уменьшить нагрузку на пряди. Однако для сухих волос лучше выбирать щетку с мелкими зубцами. Она будет разглаживать пряди и распределять естественные жиры от кожи головы до кончиков.

Будьте осторожны

Агрессивное расчесывание может привести к ломкости и повреждению волос. Будьте нежными и терпеливыми, особенно когда распутываете пряди. Начинайте с кончиков и двигайтесь к корням, чтобы минимизировать выдергивание и уменьшить выпадение.

Расчесывайте волосы регулярно, но не чрезмерно

Ежедневное расчесывание волос помогает стимулировать их рост. Однако, если делать это слишком часто, это может привести к ненужному стрессу и повреждениям. Лучше всего расчесывать волосы один или два раза в день.

Используйте средства для расчесывания волос

Применение несмываемого кондиционера или средства для расчесывания волос может сделать процесс более легким и менее вредным. Эти продукты помогают смягчить волосы и облегчить их уход, уменьшая риск ломкости.

Избегайте расчесывания мокрых волос

Если возможно, дайте волосам немного высохнуть на воздухе перед расчесыванием, ведь мокрые пряди более хрупкие и склонны к ломкости. Если же времени не хватает, используйте расческу с широкими зубцами и будьте очень осторожными.

Регулярно очищайте расческу

Чистая расческа необходима для поддержания здоровья локонов. Регулярно удаляйте волосы и мусор из щетки, а также периодически мойте расческу мылом и теплой водой. Это помогает поддерживать здоровье кожи головы и способствует росту волос.

Во время расчесывания массируйте кожу головы

Массаж кожи головы во время расчесывания может помочь стимулировать приток крови к волосяным луковицам, что полезно для роста прядей. Делайте нежные круговые движения пальцами или расческой, чтобы улучшить кровообращение.