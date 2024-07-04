Секреты эффектных образов: блогер поделилась инсайтами, как стильно одеваться

Уметь стильно сочетать наряды – навык, который получить не так просто. Некоторые девушки проходят специальное обучение у стилистов, чтобы овладеть этим искусством.

Блогер Богдана Кондратенко также прошла такое обучение, поэтому решила поделиться с подписчиками интересными лайфхаками. Они помогают создавать стильные образы из минимального количества вещей.

Интересно Любит давать советы: незнакомец раскритиковал наряд девушки посреди улицы

Сочетать 2 – 3 цвета в образе

Эффектно выглядит образ, в котором сочетаются 2 – 3 цвета. К примеру, стиль total black будет стильным, если к нему добавить несколько белых элементов – белая обувь и черно-белый верх.

Секрет в том, что необходимо минимизировать цвета в образе. В то же время это не означает, что надо выбирать одежду только одного оттенка, а наоборот – стоит выбрать 2 – 3 оттенка, которые будут сочетаться между собой.

Выбирать не только базовые вещи

Чтобы образ был интересным и стильным, стоит одевать не только базовые вещи. Так, сочетание лонгслива, трендовых джинсов и белых кроссовок – хорошее, но типичное. Именно поэтому к базовым вещам необходимо добавлять интересные элементы. К примеру, блогер советует заменить черные лосины на акцентированные леопардовые брюки.

Кроме того, базовый гардероб можно дополнять базовыми вещами, но оригинального кроя.

Как стильно сочетать вещи: смотрите видео

Верхов должно быть больше чем низов

Верхней одежды, типа жакетов, жилеток, курток, то есть плечевых изделий, должно быть больше чем низов (брюк или юбок). Дело в том, что одни и те же брюки будут иметь разный вид с различными верхами, и наоборот – один пиджак будет иметь одинаковый вид с различными брюками.

Почему так происходит? Потому что внимание собеседника всегда приковано к нашему лицу. И именно, когда мы меняем верха, кажется, что образы кардинально разные,

– отметила блогерша.

Портретная зона имеет значение

Портретная зона имеет очень важное значение для стильного образа. Так, зона у лица, в которую входят прическа, макияж и аксессуары, будет иметь стильный вид, если добавить интересных элементов.

Новые серьги, собранные волосы и стильные очки даже без макияжа кардинально изменят образ.

Почему важно работать над портретной зоной: смотрите видео

Не похожие между собой вещи

Чтобы гардероб был функциональным, необходимо покупать не похожие между собой вещи. На примере платьев блогер объяснила, что если в гардеробе есть светлое короткое, то следующим стоит приобрести длинное черное.

Так, не похожие между собой вещи дают больше возможностей для экспериментов, ведь образы будут иметь разнообразный и стильный вид.

Как выбрать платья на лето: смотрите видео

Стоит заметить, что такие советы действительно работают. Многие пользователи согласилось, что даже с минимальным количеством различных вещей можно создать немало стильных образов.