Укладка будет выглядеть великолепно: парикмахер рассказал секрет удачного объема

Объем – это важная составляющая хорошей укладки. И самое главное, что если не хватает естественного, его легко создать искусственно.

Как добавить объема прическе всего за несколько минут с помощью просто лайфхака от известного парикмахера, рассказываем далее.

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Как придать волосам объем

Парикмахер Мэтт Ньюмен публикует на своих страницах в соцсетях много полезных роликов, посвященных уходу за волосами. Недавно он также пошагово показал, как добавить прикорневого объема волосам за несколько минут.

Все, что понадобится, – это бигуди, спрей для волос и зажим для прядей.

Как показывает человек, сначала надо сделать пробор посередине и хорошо расчесать волосы, а дальше у пробора, с одной стороны, на макушке следует отделить прядь волос.

После этого нужно взять бигуди, нанести спрей для волос и закрепить его из-под низа пряди. Корни пряди должны быть приподняты, после чего можно добавить сверху еще немного спрея для волос.

Как сделать объем за несколько минут: смотрите видео

Повторить эту процедуру необходимо и с прядью с другой стороны.

Далее с помощью зажима остается объединить два бигуди так, чтобы они оставались на макушке. Чтобы не ждать, пока подсохнет спрей, можно подсушить его феном.

Когда волосы высохнут, надо снять бигуди и можно наслаждаться объемом.