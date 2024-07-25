Укладка будет выглядеть великолепно: парикмахер рассказал секрет удачного объема
Источник:Matt Newman
Объем – это важная составляющая хорошей укладки. И самое главное, что если не хватает естественного, его легко создать искусственно.
Как добавить объема прическе всего за несколько минут с помощью просто лайфхака от известного парикмахера, рассказываем далее.
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Как придать волосам объем
Парикмахер Мэтт Ньюмен публикует на своих страницах в соцсетях много полезных роликов, посвященных уходу за волосами. Недавно он также пошагово показал, как добавить прикорневого объема волосам за несколько минут.
Все, что понадобится, – это бигуди, спрей для волос и зажим для прядей.
Как показывает человек, сначала надо сделать пробор посередине и хорошо расчесать волосы, а дальше у пробора, с одной стороны, на макушке следует отделить прядь волос.
После этого нужно взять бигуди, нанести спрей для волос и закрепить его из-под низа пряди. Корни пряди должны быть приподняты, после чего можно добавить сверху еще немного спрея для волос.
Как сделать объем за несколько минут: смотрите видео
Повторить эту процедуру необходимо и с прядью с другой стороны.
Далее с помощью зажима остается объединить два бигуди так, чтобы они оставались на макушке. Чтобы не ждать, пока подсохнет спрей, можно подсушить его феном.
Когда волосы высохнут, надо снять бигуди и можно наслаждаться объемом.