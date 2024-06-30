Одним из таких могут стать пучки в форме сердечек. Как создать эту милую прическу, смотрите на Lady 24.

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Как создать прическу в форме сердечек

Парикмахер Мэтт Ньюмен публикует на своей странице в тикток много полезных роликов, посвященных уходу за волосами. Недавно он также поделился идеей чрезвычайно милой прически – пучков в форме сердечек.

Все, что нужно, чтобы повторить этот образ, – это несколько резинок.

С помощью двух из них следует собрать два небольших хвостика на макушке. Далее следует завязать по еще одной резинке на хвостиках, чтобы между обеими образовалось пространство.

Как сделать пучки-сердечки: смотрите видео

Волосы, что оказались в промежутке, нужно разделить на две части и провернуть внутрь. После этого остается только опустить этот участок и продолжение хвостика назад, чтобы получилось сердечко.

Зафиксировать хвостик можно несколькими шпильками, чтобы эта милая прическа продержалась как можно дольше.