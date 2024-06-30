Одним із таких можуть стати пучки у формі сердечок. Як створити цю милу зачіску, дивіться на Lady 24.

До теми Ідеальні кучері для літа: блогерка показала, як потворити зачіску з фільму "Мамма Міа!"

Як створити зачіску у формі сердечок

Перукар Метт Ньюмен публікує на своїй сторінці у тікток багато корисних роликів, присвячених догляду за волосся. Нещодавно він також поділився ідеєю надзвичайно милої зачіски – пучків у формі сердечок.

Усе, що потрібно, аби повторити цей образ, – це кілька гумок.

За допомогою двох з них слід зібрати два невеликих хвостики на маківці. Далі варто зав'язати по ще одній гумці на хвостиках, щоб між обома утворився простір.

Як зробити пучки-сердечки: дивіться відео

Волосся, що опинилося у проміжку, потрібно розділити на дві частини та провернути усередину. Після цього лишається лише опустити цю ділянку та продовження хвостика назад, щоб вийшло сердечко.

Зафіксувати хвостик можна кількома шпильками, аби ця мила зачіска протрималася якомога довше.