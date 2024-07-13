Ученые выделили 4 главных секрета долголетия: какие привычки следует внедрить в жизнь уже сегодня
Источник:Johns Hopkins Medicine
Исследование, проведенное под руководством Университета Джонса Хопкинса с участием 6200 мужчин и женщин в течение восьми лет, показало, что у тех, кто придерживался определенных моделей поведения, вероятность смерти от различных причин за этот период снизилась на удивительные 80%.
Какие же четыре фактора здорового образа жизни, по мнению ученых, нужно учитывать, чтобы прожить дольше, рассказываем далее.
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Отказ от курения
Несмотря на то, что лучший план, чтобы прожить дольше – это применить все четыре фактора здорового образа жизни, исследователи говорят, что если выбирать что-то одно, в первую очередь стоит отказать от курения.
Курение влияет на коронарные артерии и легкие. Кроме того, у курильщиков повышается риск развития рака и инсульта, поэтому отказ от этой вредной привычки значительно улучшит продолжительность жизни.
Поддержание здорового веса
У самых здоровых людей, участвовавших в исследовании, индекс массы тела (ИМТ) – соотношение роста и веса, измеряющее массу тела – составлял менее 25.
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В то же время, чтобы достичь и поддерживать здоровый ИМТ, включайте в свою жизнь больше активности и следите за питанием.Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.
Больше движения
Стремиться стоит к тому, чтобы иметь не менее 30 минут активности в день в большинство дней недели.
Чтобы удовлетворить это требование, попробуйте разбить это время на три 10-минутные периоды активности в день. К примеру, 10-минутную прогулку утром, еще одну в обед и прогулку после ужина.
Предоставление преимущества здоровой пище
Исследование показало, что самые здоровые люди придерживаются средиземноморской диеты. Она богата свежими фруктами и овощами, орехами, рыбой, цельнозерновыми углеводами и оливковым маслом.
А вот употребление рафинированных продуктов и красного мяса следует ограничить, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.Важно! Этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.