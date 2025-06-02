Пилинг кожи головы изменит состояние ваших волос: что об этом надо знать

Мы часто уделяем внимание уходу за волосами, но акцентируем внимание только на мытье шампунем и нанесении маски и кондиционера. Впрочем, специалисты рекомендуют не пренебрегать пилингом кожи головы.

Именно кожа головы отвечает за то, какими будут наши волосы – безжизненными и тусклыми, или блестящими и объемными, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. Шампунь поверхностно очищает кожу головы, впрочем для лучшего результата нужно добавить еще и пилинг.

Интересно Создадут красивый объем: лучшие стрижки боб для тонких волос: лучшие стрижки боб для тонких волос

Что нужно знать о пилинге для кожи головы

Благодаря пилингу кожа получит глубокое очищение, улучшится микроциркуляция и активизируются естественные процессы восстановления. Пилинг проникает через ороговевший слой, расчищает поры и нормализует работу сальных желез, стимулируя кровоток к фолликулам. Простыми словами, такая beauty-процедура позволяет коже головы лучше дышать.

Какие есть виды пилингов

Механические – такие скрабы имеют мелкие частицы в своем составе – морскую соль, сахар, молотые косточки абрикоса. Пилинг улучшает текстуру кожи, но если кожа чувствительная, то он может быть несколько агрессивным.

– такие скрабы имеют мелкие частицы в своем составе – морскую соль, сахар, молотые косточки абрикоса. Пилинг улучшает текстуру кожи, но если кожа чувствительная, то он может быть несколько агрессивным. Химические – эти пилинги созданы на основе молочной или салициловой кислоты. Они растворяют ороговевшие клетки, очищают поры и успокаивают кожу. Хорошо подходят для чувствительной кожи.

– эти пилинги созданы на основе молочной или салициловой кислоты. Они растворяют ороговевшие клетки, очищают поры и успокаивают кожу. Хорошо подходят для чувствительной кожи. Энзимные – такие пилинги созданы на основе ферментов – активированного угля, папаина или бромелайна. Работают мягко и эффективно. Подходят для регулярного ухода, особенно в случаях, если кожа головы склонна к раздражениям или покраснениям.

Какая польза пилинга для кожи головы

Благодаря пилингу волосы выглядят свежее, а корни становятся более объемными и легкими. Когда поры очищены от себума, то волосы уже не так сильно прилипают к коже. Это можно будет заметить уже после первого применения. Пилинг уменьшает шелушение и успокаивает кожу. Кроме того, он хорошо активизирует кровообращение, а спящие фолликулы получают больше питательных веществ, поэтому потенциально волосы начнут быстрее расти.

К слову! Є 3 замечательные маски для волос, которые можно сделать в домашних условиях. Они помогают стимулировать рост волос и улучшать их общее состояние.

Как часто делать пилинг кожи головы

Специалисты рекомендуют проводить процедуру раз в 7 – 10 дней, чтобы не пересушить кожу. Наносить пилинг надо перед шампунем, на увлажненную кожу головы. Средство нужно равномерно распределить и сделать массаж подушечками пальцев в течение 3 минут, а потом тщательно смыть. После этого применяйте шампунь, маску и кондиционер.