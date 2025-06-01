Длинные, густые и здоровые волосы – это мечта каждой девушки, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Добиться быстрых результатов не всегда можно быстро, но возможно, если систематически питать пряди.

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Есть 3 полезные маски, которые можно приготовить дома. Они прекрасно влияют не только на рост, но и на густоту волос, стимулируя пробуждение волосяных луковиц и появление новых волосков.

Маска с корицей и глиной

Для этой маски понадобится 4 столовые ложки зеленой или голубой глины, которую нужно развести с водой и добавить 2 чайные ложки порошка корицы. Можно даже для запаха добавить несколько капель эфирного масла. Маску нужно подержать на волосах от 15 до 30 минут, а потом смыть с шампунем. Чтобы увидеть результат, нужно пройти курс из 8 масок интервалом 7 – 10 дней.



Лучшие маски для волос, которые питают пряди / Фото Pexels

Маска с горчичным порошком

В горячей воде разведите 2 столовые ложки горчичного порошка, добавьте чайную ложку сахара, яичный желток и 2 столовые ложки любого масла. Нанесите маску на кожу головы на один час и наденьте полиэтиленовый пакет. Волосы после месяца нанесения такой маски будут быстро расти, станут густыми и сильными. А еще после такой маски волосы становятся объемными и меньше жирнеют.

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Маска с имбирем

Имбирь хорошо прогревает скальп, усиливая кровообращение волосяных луковиц. Такая маска может вызвать раздражение, поэтому обладательницам сухих волос ее лучше не применять чаще, чем один раз в неделю.