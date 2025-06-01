Довге, густе та здорове волосся – це мрія кожної дівчини, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Добитися швидких результатів не завжди можна швидко, але можливо, якщо систематично живити пасма.

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Є 3 корисні маски, які можна приготувати вдома. Вони чудово впливають не лише на ріст, але й на густоту волосся, стимулюючи пробудження волосяних цибулин та появу нових волосків.

Маска з корицею та глиною

Для цієї маски знадобиться 4 столові ложки зеленої чи блакитної глини, яку потрібно розвести з водою й додати 2 чайні ложки порошку кориці. Можна навіть для запаху додати кілька крапель ефірної олії. Маску потрібно потримати на волоссі від 15 до 30 хвилин, а тоді змити з шампунем. Щоб побачити результат, потрібно пройти курс з 8 масок інтервалом 7 – 10 днів.



Найкращі маски для волосся, які живлять пасма / Фото Pexels

Маска з гірчичним порошком

У гарячій воді розведіть 2 столові ложки гірчичного порошку, додайте чайну ложку цукру, яєчний жовток та 2 столові ложки будь-якої олії. Нанесіть маску на шкіру голови на одну годину й одягніть поліетиленовий пакет. Волосся після місяця нанесення такої маски буде швидко рости, стане густим та сильним. А ще після такої маски волосся стає об’ємним та менше жирніє.

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Маска з імбирем

Імбир добре прогріває скальп, посилюючи кровообіг волосяних цибулин. Така маска може викликати подразнення, тому власницям сухого волосся її краще не застосовувати частіше, ніж один раз на тиждень.