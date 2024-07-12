Так, в на рубеже XX века на рынке начали появляться различные коммерческие косметические продукты, которые, в том числе, предназначались для бровей. Блогер Жасмин Чизвелл решила показать, как с тех пор изменились средства для ухода.

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История карандашей и теней для бровей за 100 лет

Блогер Жасмин Чизвелл протестировала различные косметические средства, которыми пользовались женщины от 1920-х годов до наших дней. Так, в 1920-х годах женщины использовали специальную помаду для бровей. Ее необходимо было наносить с помощью щеточки.

Уже в 1930-х годах начали появляться карандаши для бровей. Хотя они были очень жесткими, однако имели хорошо пигментированный черный цвет. Однако уже в 1940-х годах мода на темные черные брови исчезает, а взамен популярными становятся коричневые карандаши.

Впрочем, в 1950-х снова становятся трендовыми черные карандаши для бровей. Стоит заметить, что в 50-х годах впервые начали появляться карандаши, которые выкручивались из футляра, как губные помады. В 1960-х годах популярными стали серые карандаши для бровей.

До 1990-х годов тенденция на средства для бровей особо не менялась – компании выпускали карандаши разной формы и цвета. Однако в 90-е годы появились тени для бровей. Это стало серьезным шагом в бьюти-индустрии, ведь кроме теней женщинам также предлагали специальные щеточки для укладки.

До сих пор карандаши для бровей имеют в комплекте щеточку для укладки и расчесывания бровей, что значительно облегчает уход за ними.

Блогер показала, как менялись карандаши для бровей: смотрите видео

К слову, блогерша отметила, что ей больше всего понравилась форма карандашей, которая была в 1960-х годах.