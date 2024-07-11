Кожа будет гладкой в любом возрасте: бьюти-блогер назвала 4 обязательных элемента ухода
Источник:Abbey Yung
Ухоженная, чистая и гладкая кожа - это мечта каждой женщины в любом возрасте. И достичь такого результата на самом деле возможно.
Какие элементы ухода являются обязательными, по мнению известной бьюти-блогера, чтобы кожа оставалась сияющей и ухоженной, рассказываем дальше.
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Какие элементы ухода за кожей являются обязательными
Сертифицированный трихолог и бьюти-блогер Эбби Юнг, имеющая более миллиона подписчиков в тикток, поделилась на своей странице обязательными элементами ухода, которые позволяют ей в 30-летнем возрасте иметь гладкую и блестящую кожу.
Прежде всего, уже не один год она ежедневно наносит на кожу солнцезащиту.
Самое главное здесь – делать это системно. Иначе вы рискуете потерять весь замечательный прогресс,
– объясняет тиктокер.
Также она регулярно использует ретинол. Эбби говорит, что антивозрастной эффект этого и подобных средств не разочаровывает.Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.
Какие элементы ухода являются важными: смотрите видео
Кроме того, блогерша применяет антиоксиданты.
Использование продуктов с антиоксидантами чрезвычайно важно для предсказания повреждений кожи, которые ведут к появлению старения. К примеру, я регулярно наношу ниацинамид, витамин С и медный пептид,
– делится женщина.
Напоследок она добавляет, что также считает важной LED-терапию с красным светом. По ее словам, регулярное использование маска для фототерапии с таким светом уменьшает проявления старения и улучшает общее состояние кожи.