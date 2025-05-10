Вариантов быстрых причесок достаточно много. Именно эта прекрасно подойдет для волос средней длины, пишет 24 Канал со ссылкой на mariaaiellohair.

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Как сделать пучок за минуту

Что вам нужно, чтобы сделать такую прическу:

две небольшие резинки для волос;

зажим для волос (его еще называют крабиком);

по желанию, средства для фиксации.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Как делать эту прическу:

Для начала необходимо слегка накрутить волосы. Главное – создать дополнительный объем у корней. Далее соберите волосы в высокий хвост, оставив 2 прядки спереди. Переведите хвост вперед и зафиксируйте зажимом. Полученный хвост завяжите резинкой снизу. Разделите этот хвостик на 2 части так, чтобы был промежуток посередине. Перекрутите волосы дважды. Теперь переведите волосы назад будто "одев" волосы на зажим. Под зажим спрячьте конец хвостика. При желании, зафиксируйте полученный пучок лаком.

Готово!

Для лучшего понимания, ознакомьтесь с видеоинструкцией:

Заметьте! Вы можете добавить этой прическе изюминку с помощью различных украшений для волос. Например, блесток.