Прически из 70-х снова в моде: они подходят всем

В этом году возвращается в моду стиль 70-х, который мы увидим не только на нарядах. Отражение тех времен мы будем наблюдать в прическах, которые были актуальными в те времена.

Теперь снова вернутся в тренды мягкие объемы, романтические кудри и красивые челки, которые способны кардинально изменить образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Модницы любят экспериментировать со стилем и прическами, поэтому уже представили несколько интересных причесок в своих соцсетях. Если хотите этим летом окунуться в эпоху 70-х, рекомендуем обратить внимание на эти прически.

Пышная укладка

Такая прическа требует укладки прядей в пышные локоны, которые создадут красивый естественный объем. Воссоздать такую пышную укладку достаточно просто.

Объемные кудри

Когда-то в 70-х очень модными были кудри, которые напоминают завитки цветка одуванчика. Создавайте такие красивые локоны с помощью плойки, независимо от длины волос. Чтобы прическа как можно дольше продержалась, воспользуйтесь лаком для фиксации.

Прямая челка

В семидесятых Джейн Биркин была иконой стиля и носила тогда густую прямую челку. Она не требует тщательного ухода или сложной укладки, но выглядит очень красиво.

Тугая повязка

Повязка на волосы снова вернулась в моду. Ее можно носить с прямыми, или вьющимися волосами. Также она хорошо смотрится с прической хвостом, пучком или косичкой.

К слову! Стрижка боб является идеальной для тонких волос, придает объем и густоту. Какие варианты стрижки боб сделать, чтобы получить объем – читайте в нашем материале.