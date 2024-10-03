Вы еще такого не видели: тиктокерша создала принты на худи из доместоса и листьев

В социальных сетях часто можно встретить интересные видеоролики с креативными идеями по стилизации определенных вещей. Недавно в тиктоке завирусилось видео, в котором блогер показал, как из листьев делает принты на худи. Его повторила украинская криейторка.

Алина Гниденко поделилась со своими подписчиками превращением обычного худи в эксклюзивную вещь в своем у тиктоке. За аккаунтом девушки следит более 400 тысяч пользователей, которым нравятся ее необычные и интересные идеи, касающиеся перешивки старой одежды или создания интересных деталей на ней.

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Как сделать принт листьев на одежде

Каждый из нас может повторить лайфхак с худи и листьями, чтобы создать свою уникальную и неповторимую вещь. Все, что вам необходимо – собрать кленовые или дубовые листья зеленого цвета. Это важный момент, поскольку желтые листья является сухим, поэтому рисунок имеет все шансы некачественно отразиться на одежде.

Нужно взять черную одежду, на которой будут заметны отпечатки листьев. Для этого лайфхака яркие вещи не подойдут. Налейте в емкость немного белого доместоса (им чистят унитазы, раковины и ванну) и обмакните в него листок и сразу же поставьте на свитшот, а потом слегка прижмите его бумажным полотенцем.

Уже на ваших глазах будет появляться невероятный принт листа в медном оттенке. Можете расставлять листья в разных местах и воспроизводить то, что вам будет больше всего нравится.

Тиктокерка Алина Гниденко нанесла листья на правую часть худи, прихватив немного рукава и на левую часть внизу, создав свое уникальное изделие.

Создание принтов листьев на худи: смотрите видео

В комментариях пользователи пишут, что после стирки рисунок останется. Единственный момент, который надо помнить – худи или свитшот надо стирать в холодной воде.