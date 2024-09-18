Тик ток криейторка Алина Гниденко часто показывает своим подписчикам, как создает корсеты, платья и перешивает старые джинсы или обновляет несколько скучный наряд. На этот раз дизайнер решила продемонстрировать довольно легкое обновление жакета, которое не требует больших усилий.

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Если для того, чтобы пошить корсет или платье, нам понадобятся лекала, швейная машинка и умение с ней работать, то в случае с жакетом, вам только нужно отобрать блейзер из гардероба, который вам уже немного надоел, чтобы интересно его обновить, булавки и яркую ленту.

Как обновить старый жакет

Девушка взяла оверсайз пиджак в сером цвете маскулинного кроя. Она советует одеть его на манекен, если он у вас есть, если же нет – воспользуйтесь рейлом и повесьте блейзер на вешалку или вообще можете эту манипуляцию сделать на любом, кто его наденет. Если пиджак будет лежать, то вам будет достаточно неудобно.

После этого надо проколоть булавки в рукав жакета сверху донизу с обеих сторон. Промежутки должны быть одинаковыми, чтобы все было равномерно и красиво. На рукав жакета девушка прикрепила 16 булавок, а дальше протянула от начала розовую ленту, сложив ее вдвое, а на конце завяжите бантик.

Как добавить ленту в рукав жакета: смотрите видео

Криейторка использовала розовую ленту, которую соединила со штанами в тон. Вы можете же выбрать тот цвет, который вам нравится и совместить с джинсами, брюками или юбкой. Это может быть белая лента, красная или трендовая бордовая. Отталкивайтесь от собственных вкусов и предпочтений.