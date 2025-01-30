7 правил здорового питания о которых вы должны знать

На самом деле придерживаться здорового питания легко. Для этого необязательно тратить огромные суммы на еду, достаточно лишь сбалансировать свой рацион.

Здоровое питание – это в первую очередь о балансе. Не нужно демонизировать какие-то продукты, необходимо делать свой рацион вкусным и комфортным именно для Вас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

Правила здорового питания, которые улучшат ваше самочувствие

Употребляйте адекватное количество калорий

Важно не переедать и не есть мало. Нужно употреблять вашу норму калорий ежедневно. Конечно, некоторые дни могут стать исключением из-за праздников, стресс или другие причины. Однако такие перепады калорийности отнюдь не должны быть тенденцией.



Как питаться правильно / Фото Pexels

Обратите внимание! Рассчитывая норму калорий, учтите ваш образ жизни, а также цель: поддержка веса – норма калорий, похудение – дефицит, набор массы – профицит.

Выбирайте "простые продукты"

Необходимо ежедневно употреблять овощи, рыбу, мясо, фрукты, каши, бобовые. Старайтесь не подвергать эти продукты значительной термической обработке, а также не злоупотребляйте соусами.

Польза от потребления натуральных растительных и белковых продуктов доказана в многолетних исследованиях с привлечением миллионов людей в разных странах на всех континентах,

– отмечает Минздрав.

Избегайте чрезмерного потребления сахара, соли и жиров

Безусловно, продукты, которые обогащены сахаром, солью и жирами – невероятно вкусные. В то же время такой рацион может спровоцировать много болезней. В частности от чрезмерного количества соленого и жирного страдает сердечно-сосудистая система.



Как съедать меньше / Фото Pexels

Введите в свою жизнь полезные пищевые привычки

К таким можно отнести:

регулярное потребление пищи;

медленное жевание;

сознательное потребление пищи без отвлекающих факторов (например, таких, как телевизор).

Еда должна стать для вас способом удовлетворения физической потребности и отнюдь не эмоциональной разрядкой.

Пейте достаточно жидкости

Часто мы путаем жажду и голод, чтобы этого избежать, нужно научиться пить достаточно. Например, стоит выпивать стакан воды за 20 минут до начала приема пищи.

Заметьте! Пить нужно именно простую негазированную воду. Сладкие напитки, кофе с молоком и чай с сахаром – это жидкие калории.

Соблюдайте пищевую безопасность

Не пренебрегайте своим здоровьем. Лучше не съесть потенциально испорченную пищу, чем потом иметь проблемы с пищеварением.



Чем опасен избыток соли в рационе / Фото Pexels

Добавьте активности в вашу жизнь

Больше двигайтесь. Для этого вы можете начать заниматься, или же ввести в свою жизнь дополнительные активности. Например, замените скролл ленты в соцсетях на вечернюю прогулку.