Кожа, как бархат: дерматологи поделились секретом невероятно мягких рук

Нанесение любимого крема на руки каждый вечер – привычная процедура для каждой женщины. Однако, иногда даже самое лучшее средство не помогает, и кожа снова остается ненасыщенной.

В таких случаях может помочь лайфхак, которым, вероятно, пользовались еще бабушки. Так, раньше существовал "метод хлопковых перчаток", который действительно эффективно насыщал кожу рук и превращал ее в бархат.

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Секрет мягкой кожи рук

От жесткой воды, постоянного контакта со средствами для мытья и даже от погодных условий кожа рук может становиться очень сухой. В таких случаях даже лучшее средство может быть неэффективным из-за нехватки увлажнения.

В таких случаях дерматологи советуют вспомнить бабушкин лайфхак. Так, несколько десятков лет назад женщины пользовались "методом хлопковых перчаток". Этот способ позволял смягчить, глубоко увлажнить кожу и восстановить кожный барьер.

Как объяснили дерматологи, ношение перчаток ночью – самый эффективный способ увлажнения рук. Так, необходимо иметь только 2 вещи: хлопчатобумажные перчатки и эффективный крем для увлажнения. Сначала стоит подержать руки в теплой воде – около 2 – 3 минут. Затем на сухую кожу необходимо нанести увлажняющий крем, а поверх – надеть хлопковые перчатки.

Дерматологи также советуют на хлопчатобумажные перчатки надеть еще одну пару, но не латексную. Дело в том, что крем со временем будет впитываться в ткань перчаток и они станут липкими, поэтому лучше защититься от этого и надеть дополнительную пару.

Чтобы достичь максимального эффекта, "метод хлопковых перчаток" следует использовать на ночь. Однако стоит помнить и о некоторых предостережениях. Так, обязательно стоит проверить, не вызывает ли крем аллергию. К примеру, можно нанести крем на кожу, закрыть повязкой и оставить так на ночь.