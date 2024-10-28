Чтобы воссоздать платье Керри, тиктокерка с псевдонимом Black Cat Crafts продемонстрировала поэтапный процесс, который можно охотно повторить.

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Как сделать платье Керри Уайт

Кэрри является главной героиней одноименного первого опубликованного в 1974 году романа ужасов "Кэрри" Стивена Кинга. Впоследствии на эту книгу вышли фильмы в кинематографе.

Девушка является хэллоуинским персонажем, поскольку подвергается травле в школе и насмешкам. В 16 лет Керри страдает от плохого обращения собственной матери, поэтому собрав всю злость, она оказывает расправу над всеми, кто ее оскорблял.

Для того, чтобы воссоздать образ девушки-подростка вам нужна вечернее или выпускное платье, которую надо облить красной краской, и если хотите покреативить, советуем создать интересное платье с добавлением блесток и самостоятельным разрисовкой крови по платью.

Можете приобрести вечернее платье на секонде или взять старое платье, которое не жалко выбрасывать. Разрисуйте его красной краской так, чтобы кровь как будто стекала по нему. В тех местах, где крови будет больше всего – прикрепите с помощью клея красные блестки. Важно, чтобы платье все "стекало" кровью для особого эффекта.

Как разрисовать платье в стиле Керри Уайт: смотрите видео

Чтобы завершить образ, создайте нежный макияж, а лицо разотрите красной краской. Волосы же могут быть выпрямленными или кудрявыми. Их можете оставить без изменений, или кое-где небрежно закрасить краской.