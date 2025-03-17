Как с помощью макияжа сделать тонкий нос: невероятный трюк контуринга: невероятный трюк контуринга

Есть немало техник контурирования, но не все новички способны его повторить. В сфере макияжа постоянно появляются какие-то новые тренды и приемы, некоторые из них, которые можно сделать даже самостоятельно в домашних условиях.

В сети уже распространился трюк, направленный на визуальное сужение ноздрей и выделение кончика носа, пишет 24 Канал со ссылкой на Bonjour.

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Как сделать контуринг носа

Чтобы удачно визуально создать узкий нос, нужно иметь два консилера – светлый и темный или средства из палитры для контурирования. Вам понадобится также ватная палочка, кисточка для растушевки и спонжик для макияжа.

В видеоролике хорошо показано, как достичь впечатляющего эффекта визуально более тонкого носа. С помощью ватной палочки надо нанести бронзер над ноздрями. Сначала делается темная линия, а за ней – светлая. Далее внешние края надо затемнить, чтобы создать эффект более узкого носа.

Светлым консилером проведите линию над бронзером и растушуйте до окончания ноздри. Это уже поможет естественно осветлить нос. Далее с помощью кисточки линии нужно плавно растушевать, чтобы они не имели резкого вида.

Все переходы также стоит дополнительно растушевать спонжем, чтобы макияж имел максимально естественный вид.

Как создать узкий нос с помощью макияжа: смотрите видео

Контуринг носа – это популярная техника макияжа, которая позволяет сузить, укоротить или исправить форму носа с помощью светлых и темных оттенков. Бронзер темного оттенка создает эффект тени и визуально сужает или изменяет форму, а консилер подкрашивает центральную часть, делая ее более выразительной. Ключевым этапом является растушевка, которая придаст естественности.

Обратите внимание, что есть определенные ошибки, из-за которых кожа может стареть быстрее своего времени. Что стоит добавлять в ежедневный уход, а от чего стоит отказаться – читайте в нашем материале.

Для затемнения стоит использовать матовые оттенки без блеска. Для точности лучше использовать тонкую ватную палочку, а не кисточку. Линии надо делать тонкими, поскольку широкие приведут к обратному эффекту. Чтобы еще больше сузить нос, визажисты советуют добавлять хайлайтер на кончик и переносицу.