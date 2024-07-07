Когда под рукой нет специального средства: 6 альтернативных способов снять макияж

Обстоятельства бывают разными, но иногда каждая женщина может оказаться в положении, когда нужно снять макияж, а специальных средств для этого под рукой нет.

Разочаровываться здесь не стоит. Есть простые альтернативы косметическим продуктам, которые работают блестяще. Как снять макияж в домашних условиях без специальных средств, рассказываем далее.

К теме Как очистить поры: 6 способов, что помогут избавиться от черных точек

Оливковое масло

Оливковое масло – золотой ингредиент в сфере ухода за кожей, с помощью которого, в частности, можно снять макияж.

Это замечательный и простой способ снять макияж с глаз. Сначала я смачиваю ватный диск водой, а затем добавляю большое количество оливкового масла. Затем я провожу им по области глаз, чтобы мгновенно удалить макияж с глаз, в частности тушь,

– рассказывает эксперт по красоте Мари Уоткинсон.

Она добавляет, что оливковое масло, как правило, является чистым и необработанным, поэтому не вызывает высыпаний. Кроме того, оно имеет смягчающее действие.

Кокосовое масло

Косметолог Рейчел Лозина отмечает, что любое масло для снятия макияжа, как правило, является отличным выбором.

Масло растворяет грязь и макияж на коже, поэтому, когда вы наносите после его использования очищающее средство, лицо остается чистым,

– объясняет эксперт.

Ее любимым также является оливковое масло, но косметолог замечает, что не менее хороший результат даст и кокосовое масло. Единственное отличие, что оно лучше подходит людям с сухой кожей, чем со склонной к жирности.

Масло жожоба

Это еще одно первоклассное масло, которое можно использовать для снятия макияжа. Оно эффективно растворяет косметику и загрязнения, не лишая кожи натуральных масел.

Масло жожоба очень напоминает естественный кожный жир. Это делает его некомедогенным. Маловероятно, что оно закупорит поры или будет способствовать появлению угрей, поэтому подходит для всех типов кожи, включая жирную и склонную к акне,

– делится косметолог Алексис Пфроппер.

Масло и маленькая щепотка пищевой соды

Для того чтобы снять очень стойкий макияж или средства с силиконовой основой, косметологи советуют смешать любое масло с маленькой щепоткой пищевой соды.

Это удалит больше остатков силикона. Однако я не советую использовать соду в зоне вокруг глаз,

– отмечает косметолог Элина Федотова.

Алоэ

Чтобы получить успокаивающее и нежное средство для снятия макияжа, возьмут алоэ. Этот ингредиент подходит для чувствительной кожи и удивительно хорошо справляется с легким макияжем.

Просто нанесите небольшое количество геля алоэ на ватный диск или кончики пальцев и осторожно помассируйте лицо, чтобы удалить макияж. После этого умойтесь водой,

– советует Пфроппер.

Овсяная мука, вода и мед

Для нежного скраба, который можно использовать как средство для снятия макияжа, эксперты предлагают совместить овсяную муку с водой и медом.

Смешайте четверть стакана воды с четвертью стакана муки, затем добавьте чайную ложку меда и перемешайте до кремообразной консистенции. Далее смесь следует нанести как маску и подержать до 10 минут.

После этого остается только хорошо умыться, массируя кожу. Маленькие частицы овса будут действовать как скраб, а мед, что имеет противовоспалительное действие, очистит поры.