Какие методы помогут эффективно очистить поры, чтобы кожа сияла и имела здоровый вид, рассказываем далее.

К теме Кожа как бархат: дерматологи поделились секретом невероятно мягких рук: дерматологи поделились секретом невероятно мягких рук

Паровая баня

Хотя нет четких научных доказательств того, что пар может физически открывать поры, это все равно отличный метод удаления загрязнений. Горячий влажный пар временно смягчает верхний слой кожи, облегчая удаление кожного сала и грязи.

Для этого просто наполните кастрюлю горячей водой, подержите над ней лицо, накрывшись полотенцем, 10 – 15 минут, а дальше сделайте свой стандартный уход.

Механический пилинг

Во время механического пилинга используют мелкие частицы, такие как кристаллы соли, сахара или шарики жожоба, для мягкого удаления отмерших клеток кожи. Эти частицы растираются по коже, удаляя загрязнения и омертвевшие клетки.

Химический пилинг

Во время химического пилинга на кожу наносят гликолевую, салициловую или фруктовые кислоты. Они растворяют омертвевшие клетки кожи и загрязнения, разрушая связи между клетками. Такая процедура действует глубоко в коже без какого-либо механического трения.

Маски для лица

Маски для лица из глины или угля часто используют для очищения пор и удаления загрязнений. Они содержат различные активные ингредиенты, которые помогают очистить поры на носу.

Вакуумный очиститель пор

Это электронное устройство для ухода за кожей, специально разработанное для удаления или вымывания грязи из пор. Для этого механического очищения необходимо сильное давление. Поэтому этот метод критически воспринимается дерматологами, поскольку он может повредить кожу и привести к воспалению.

Полоски для носа

Особой популярностью для очистки носа пользуются так называемые полоски для пор. Этот тип кожных пластырей изготовлен из специального клея, который предназначен для механического вытягивания грязи из пор во время его удаления. Дополнительные активные ингредиенты часто оказывают антибактериальное действие. Однако этот метод требует применения большой силы во время снятия, что может повредить кожу и вызвать раздражение.