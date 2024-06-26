Які методи допоможуть ефективно очистити пори, щоб шкіра сяяла та мала здоровий вигляд, розповідаємо далі.

До теми Шкіра як оксамит: дерматологи поділилися секретом неймовірно м'яких рук

Парова лазня

Хоча немає чітких наукових доказів того, що пара може фізично відкривати пори, це все одно чудовий метод видалення забруднень. Гаряча волога пара тимчасово пом'якшує верхній шар шкіри, полегшуючи видалення шкірного сала і бруду.

Для цього просто наповніть каструлю гарячою водою, потримайте над нею обличчя, накрившись рушником, 10 – 15 хвилин, а далі зробіть свій стандартний догляд.

Механічний пілінг

Під час механічного пілінгу використовують дрібні частинки, такі як кристали солі, цукру або кульки жожоба, для м'якого видалення відмерлих клітин шкіри. Ці частинки розтираються по шкірі, видаляючи забруднення та змертвілі клітини.

Хімічний пілінг

Під час хімічного пілінгу на шкіру наносять гліколеву, саліцилову або фруктові кислоти. Вони розчиняють змертвілі клітини шкіри та забруднення, руйнуючи зв'язки між клітинами. Така процедура діє глибоко в шкірі без будь-якого механічного тертя.

Маски для обличчя

Маски для обличчя з глини або вугілля часто використовують для очищення пор і видалення забруднень. Вони містять різні активні інгредієнти, які допомагають очистити пори на носі.

Вакуумний очисник пор

Це електронний пристрій для догляду за шкірою, спеціально розроблений для видалення або вимивання бруду з пор. Для цього механічного очищення необхідний сильний тиск. Тому цей метод критично сприймається дерматологами, оскільки він може пошкодити шкіру та призвести до запалення.

Смужки для носа

Особливою популярністю для очищення носа користуються так звані смужки для пор. Цей тип шкірних пластирів виготовлений зі спеціального клею, який призначений для механічного витягування бруду з пор під час його видалення. Додаткові активні інгредієнти часто чинять антибактеріальну дію. Однак цей метод вимагає застосування великої сили під час зняття, що може пошкодити шкіру і викликати подразнення.