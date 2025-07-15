До актуальних варіантів входять практичні та стилістично нові рішення, які адаптовані до активного ритму життя, спеки та високої уваги до природності, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Які стрижки в моді цього літа?

У стилі 90-х

Зачіска має бажаний об’єм та м’які пасма біля обличчя, тому підійде всім, хто надихається ретро-естетикою. Стрижка перенесе в час супермоделей з 90-х, тож можна буде відчути себе з такою зачіскою доволі особливою.

Французький боб

Завдяки цій стрижці можна отримати чіткий силует й довжину трохи вище щелепи. Варіант зачіски підійде для тих, хто хоче мати стильний вигляд й не витрачати багато часу на укладку.

Люксовий боб

Цей варіант зачіски боб має набагато дорожчий вигляд. Гейлі Бібер створили приголомшливу стрижку з вкороченою довжиною з шоколадно-коричневими пасмами. Стрижка є ідеальною для тонкого волосся, оскільки надає об’єм й текстуру.

Сонячний відтінок

До найпопулярніших відтінків сезону належить абрикосовий блонд, тепле золото й натуральні медові тони. Тонування має імітувати освітлення від сонця й мати природний сяючий вигляд.

Класичне піксі

Така коротка стрижка підійде для сміливих жінок, які хочуть коротку довжину волосся. Піксі не потребує догляду, втім виглядає ефектно та сучасно.

До слова, стрижка каре залишається найпопулярнішою серед жінок завдяки своїй здатності витягувати риси обличчя. Тому шукайте у нашому матеріалі три зачіски на коротке волосся.