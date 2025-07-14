Цікаві зачіски для дівчат є такими ж важливими, як образи, пише 24 Канал. Спробуйте довершити сукні, лляні костюми, аутфіти зі спідницями та шортами, красивими зачісками.

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На спекотне літо пропонуємо прості та невимушені варіанти, які не вимагають багато часу на укладку.

Зачіска з крабиком-метеликом

Цього року замініть звичайний крабик на естетичніший варіант у вигляді метелика. Дівчата від весни обожнюють цей аксесуар, тож доповнюють таким крабиком більшість своїх зачісок. Серед найпопулярніших варіантів – зібрані передні пасма, закріплені ззаду метеликом. Гарно виглядає ця зачіска з розслабленою сукнею у квітковий принт, повністю передаючи літній настрій.



Стильні зачіски на літо / Фото Pinterest

Зачіска з бантом

З приходом естетики Old Money зачіска з бантом не втрачає своєї популярності. До чорного вбрання підбирайте бант чорного кольору, а от світлі речі стилізуйте бантом в тон. Бант ідеально підходить до костюмів з жилеткою та штанами палаццо, чи елегантних мінімалістичних образів.



Красиві зачіски на літо / Фото Pinterest

Хвіст з повітряними пучками

Досить красивою цього літа є зачіска на основі хвоста з кількома гумками по довжині, які створюють об’ємні пучки. Такий цікавий хвіст ідеально підійде до джинсів, футболок, кросівок та будь-якого іншого кежуального вбрання.



Стильні зачіски на літо / Фото Pinterest

Глянцева коса

Ця зачіска поєднує в собі гладкість та блиск волосся з плетеною косою. Спочатку потрібно ідеально зачесати хвіст, а тоді зробити косу, закріпивши волосся мінімалістичними гумками. Задля кращого ефекту, закріпіть пасма лаком для волосся.



Модні зачіски на літо / Фото Pinterest

Елегантний пучок

Зачіска підійде для різних випадків – прогулянки у звичайний день чи розкішного виходу на якесь свято. Зберіть волосся у хвіст, закріпіть гумкою, обгорніть пасма навколо основи хвоста та зробіть пучок, закріпивши його невидимками.



Стильні зачіски на літо / Фото Pinterest

До слова, стрижка каре залишається найпопулярнішою серед жінок завдяки своїй здатності витягувати риси обличчя. Тому шукайте у нашому матеріалі три зачіски на коротке волосся.