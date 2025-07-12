Не варто вважати, що зібрані зачіски обмежуються лише косичкою та хвостиком. Насправді своїми руками за декілька хвилин можна створити справжній шедевр, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Зачіска з затискачем

Зараз в тренді зачіски з різноманітними затискачами. Звичайно, ви можете таким чином закріпити стандартний хвостик. Проте набагато цікавіше виглядатиме варіація цієї зачіски, що нагадує вишуканий пучок.

Пучок-їжак

Цей пучок недарма завірусився в TikTok. Він виглядає дуже незвично та стильно. Зробити таку зачіску можна, буквально, за декілька хвилин.

Bubble Ponytail

Така зачіска має вайб всіма улюблених мультиків Дісней. Вона виглядає дуже казково, а робиться – за хвилину.

Стильна "мальвінка"

Зачіска, знайома усім нам з дитинства, знову в моді. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче повністю збирати волосся, але прагне прибрати прядки біля обличчя.

Зауважте! За допомогою цієї зачіски можна також закріпити чубчик, аби він не заважав.