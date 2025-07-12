Не стоит считать, что собранные прически ограничиваются только косичкой и хвостиком. На самом деле своими руками за несколько минут можно создать настоящий шедевр, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Прическа с зажимом

Сейчас в тренде прически с разнообразными зажимами. Конечно, вы можете таким образом закрепить стандартный хвостик. Однако гораздо интереснее будет выглядеть вариация этой прически, напоминающая изысканный пучок.

Пучок-еж

Этот пучок недаром завирусился в TikTok. Он выглядит очень необычно и стильно. Сделать такую прическу можно буквально за несколько минут.

Bubble Ponytail

Такая прическа имеет вайб всеми любимых мультиков Дисней. Она выглядит очень сказочно, а делается – за минуту.

Стильная "мальвинка"

Прическа, знакомая всем нам с детства, снова в моде. Это отличный вариант для тех, кто не хочет полностью собирать волосы, но стремится убрать прядки у лица.

Заметьте! С помощью этой прически можно также закрепить челку, чтобы она не мешала.