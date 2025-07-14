Интересные прически для девушек являются такими же важными, как образы, пишет 24 Канал. Попробуйте довершить платья, льняные костюмы, аутфиты с юбками и шортами, красивыми прическами.

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На жаркое лето предлагаем простые и непринужденные варианты, которые не требуют много времени на укладку.

Прическа с крабиком-бабочкой

В этом году замените обычный крабик на эстетичный вариант в виде бабочки. Девушки с весны обожают этот аксессуар, поэтому дополняют таким крабиком большинство своих причесок. Среди самых популярных вариантов – собраны передние пряди, закреплены сзади бабочкой. Хорошо смотрится эта прическа с расслабленным платьем в цветочный принт, полностью передавая летнее настроение.



Стильные прически на лето / Фото Pinterest

Прическа с бантом

С приходом эстетики Old Money прическа с бантом не теряет своей популярности. К черному наряду подбирайте бант черного цвета, а вот светлые вещи стилизуйте бантом в тон. Бант идеально подходит к костюмам с жилеткой и брюками палаццо, или элегантным минималистичным образам.



Красивые прически на лето / Фото Pinterest

Хвост с воздушными пучками

Достаточно красивой этим летом является прическа на основе хвоста с несколькими резинками по длине, которые создают объемные пучки. Такой интересный хвост идеально подойдет к джинсам, футболкам, кроссовкам и любому другому кэжуальному наряду.



Стильные прически на лето / Фото Pinterest

Глянцевая коса

Эта прическа сочетает в себе гладкость и блеск волос с плетеной косой. Сначала нужно идеально зачесать хвост, а потом сделать косу, закрепив волосы минималистичными резинками. Для лучшего эффекта, закрепите пряди лаком для волос.



Модные прически на лето / Фото Pinterest

Элегантный пучок

Прическа подойдет для разных случаев – прогулки в обычный день или роскошного выхода на какой-то праздник. Соберите волосы в хвост, закрепите резинкой, оберните пряди вокруг основания хвоста и сделайте пучок, закрепив его невидимками.



Стильные прически на лето / Фото Pinterest

К слову, стрижка каре остается самой популярной среди женщин благодаря своей способности вытягивать черты лица. Поэтому ищите в нашем материале три прически на короткие волосы.