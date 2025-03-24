Как правильно сочетать цвета в одежде: есть три простых правила

Сочетать базовые цвета – это классика, которой овладели уже все, а вот стилизовать яркие оттенки – задача не из простых. Но для того, чтобы не возникало никаких вопросов к тому, как правильно сочетать цвета, советуем освоить известные схемы, которыми пользуются все модницы.

С помощью базовых цветовых схем можно создавать гармоничные аутфиты, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико. В своей заметке она рассказала о трех самых популярных схемах, которые позволят отточить навыки в сочетании цветов.

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Комплиментарное сочетание

Этот круг наполнен контрастными цветами, расположенных напротив друг друга в цветном круге. К примеру, это может быть синий и оранжевый или зеленый и красный. Такие комбинации выглядят ярко и динамично.



Схема сочетания цветов / Фото из инстаграма стилистки Юлико



Примеры стилизации цветов / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Аналогичное сочетание

Стилист отмечает, что по этой схеме надо выбирать цвета, находящихся рядом в спектре. Здесь может быть сочетание, к примеру, голубого с синим и фиолетовым. Такой образ имеет гармоничный и спокойный вид.



Схема сочетания цветов / Фото из инстаграма стилистки Юлико



Примеры стилизации цветов / Фото из инстаграма стилистки Юлико

Монохромное сочетание

С монохромным сочетанием цветов разобраться легче, поскольку здесь уже надо выбирать только разные оттенки одного цвета. Это может быть бежевый с карамельным и темно-коричневым. Выглядит такое сочетание стильно, дорого и изящно.



Схема сочетания цветов / Фото из инстаграма стилистки Юлико



Примеры стилизации цветов / Фото из инстаграма стилистки Юлико

С помощью специальных цветовых схем, можно легко понять, какие именно цвета сочетаются между собой и как их удачно совместить.

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