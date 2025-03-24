За допомогою базових колірних схем можна створювати гармонійні аутфіти, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко. У своєму дописі вона розповіла про три найпопулярніші схеми, які дозволять відточити навички в поєднанні кольорів.

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Компліментарне поєднання

Це коло наповнене контрастними кольорами, що розташовані навпроти одне одного в кольоровому колі. До прикладу, це може бути синій та помаранчевий або зелений та червоний. Такі комбінації виглядають яскраво й динамічно.



Схема поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко



Приклади стилізації кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Аналогічне поєднання

Стилістка зазначає, що за цією схемою треба обирати кольори, що знаходяться поруч у спектрі. Тут може бути поєднання, до прикладу, блакитного з синім та фіолетовим. Такий образ має гармонійний та спокійний вигляд.



Схема поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко



Приклади стилізації кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Монохромне поєднання

З монохромним поєднанням кольорів розібратися легше, оскільки тут вже треба вибирати лише різні відтінки одного кольору. Це може бути бежевий з карамельним й темно-коричневим. Виглядає таке поєднання стильно, дорого й витончено.



Схема поєднання кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко



Приклади стилізації кольорів / Фото з інстаграму стилістки Юліко

За допомогою спеціальних колірних схем, можна легко зрозуміти, які саме кольори поєднуються між собою та як їх вдало поєднати.

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