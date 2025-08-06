Первый сезон сериала "Венздей" стал невероятно успешным, поэтому многие фанаты ждали продолжения истории. Первые серии второго сезона о дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов уже на экранах. Дженна Ортега в проморолике предстала в эффектном образе.

Дженна Ортега записала короткое видеообращение к украинцам, пригласив поклонников к просмотру второй части сериала, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.

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"Привет, Украина! Невермор зовет. Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака. "Венздей" 2 сезон уже доступен на Netflix", – отметила Дженна Ортега.

Актриса предстала перед камерами в черном кожаном костюме, состоящий из особой куртки на молнии, которая позволяла обнажить часть спины. Низ довершала кожаная юбка. Знаменитость сделала интересную прическу, которую можно легко повторить.

Как повторить прическу Дженны Ортеги?

Дженна дополнила кожаный дерзкий костюм бунтарской прической. Актриса сделала небрежный пучок с выпущенными прядями спереди. Чтобы повторить эту прическу понадобится расческа, черная резинка для волос, невидимки и лак для волос.

Сначала отделите две передние пряди волос и закрепите их зажимами. Остальные волосы соберите в высокий хвост, обертывая его вокруг основания, создавая пучок. Закрепите все невидимками и резинкой. Для объема можно немного вытянуть прядей. Для фиксации передние пряди и пучок сбрызните лаком для волос.

Прическа Дженны Ортеги: смотрите видео

К слову, 6 августа на Netflix вышла первая часть второго сезона сериала "Венздей", содержащая четыре эпизода. Вторая часть сезона выйдет 3 сентября, а в целом сезон будет иметь восемь эпизодов.