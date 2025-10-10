С чем носить кожаную куртку в октябре: образы для дождливых и солнечных дней
- Кожаная куртка является универсальным элементом гардероба, который можно сочетать с белой футболкой и джинсами, свитшотом и брюками, а также свитером и шарфом.
- Она подходит для различных стилизаций, включая сочетание с разнообразными фасонами и цветами джинсов и брюк, а также яркими аксессуарами.
Порой осенью совсем нет идей для создания образов. В таком случае советуем воспользоваться уже готовыми аутфитами, которые нужно лишь повторить.
Кожаная куртка – это замечательный классический элемент гардероба, который всегда выглядит стильно и никогда не выходит из трендов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopilitan.
Преимуществом кожанки является то, что ее легко комбинировать с другими вещами. Уверены, что большинство нарядов из списка есть в вашем шкафу, поэтому вам придется только скомбинировать одежду между собой.
С чем носить кожаную куртку?
С белой футболкой и джинсами
Это сочетание является беспроигрышной классикой, которая подходит на каждый день. Белая футболка и джинсы считаются культовым сочетанием, а кожанка добавляет изюминки, разбавляя образ. Носить такой сет наряда можно с кроссовками, ботинками на массивной подошве или сапогами на каблуках.
С брюками и свитшотом
Попробуйте совместить костюмные брюки со свитшотом, чтобы создать расслабленный, но небанальный образ. Акцент можно добавить благодаря платку или клетчатой рубашке на бедрах. Благодаря этому наряду образ приобретет новое звучание.
Со свитером и шарфом
Этот теплый вариант – идеально подойдет на осеннюю пору. Свитер создает тепло, а кожанка защищает от ветра. А вот шарф способен добавить образу цвета и фактурности. Образ хорошо смотрится с темным денимом и классическими брюками.
Издание Vogue British пишет, что кожаную куртку можно охотно сочетать со всеми возможными фасонами и цветами джинсов, с юбками, брюками карго. Красиво будет выглядеть стилизация с трендовыми коричневыми джинсами, белыми брюками или каким-то ярким цветом сумки.
Какую верхнюю одежду купить на осень?
Осенью всегда остаются модными классические пальто, впрочем их можно заменить на яркие варианты, вельветовые жакеты, клетчатые куртки, одежда с искусственным мехом или кардиганы макси.
Пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси также входят в модные тренды осени.
