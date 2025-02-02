Стильные фишки в одежде на 2025 год: интересные вещи, которые стоит примерить

Каждая девушка хочет стильно выглядеть, а в этом ей помогут не только мастхэвы сезона, но и наряды или аксессуары с определенной изюминкой. Попробуйте экспериментировать со своим гардеробом, чтобы носить любимые вещи по-новому.

Много свежих идей можно наблюдать на подиуме, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу украинской стилистки. Благодаря стилизации попробуйте проявить свой стиль, вкусы и предпочтения и выбрать среди многих приемов те, которые вам по душе.

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Дизайнеры представили на подиуме много интересных вещей, поэтому рассказываем о самых интересных из них.

Задом наперед

Примерьте в этом сезоне такие рубашки и блузки, которые выглядят как будто вы их одели задом наперед. Неожиданности добавляет эффект вырезанных плеч.

Брюки и юбка

Модный подиум зацепило наслоение внизу. Модели дефилировали в брюках с юбкой. Это могут быть вещи из одного или разных материалов. Образ очень смелый, но однозначно интересный и эффектный.

Сложные наслоения

Не бойтесь одевать под низ удлиненные рубашки или свитера, которые будут выглядывать из-под верхней одежды. Дизайнеры показывают, что возможно даже смелое сочетание жакета с кожаным бомбером.

Галстуки

В этом году в моду однозначно ворвутся галстуки. Их уже успели продемонстрировать в своих образах знаменитости, инфлюенсеры и модницы, а теперь очередь за вами попробовать добавить их в свой гардероб.

Акцент на поясе

Среди аксессуаров особую роль будут занимать в этом сезоне галстуки. Используйте их на талии в рубашках и выбирайте интересные варианты к брюкам.

Сумки-ридикюли

В моду возвращается сумка в ретро-стиле с замком-ридикюлем, как у кошелька. Искать такие сумки стоит среди винтажных вещей.

Как выглядят интересные акценты смотрите в подборке

Также в моде в 2025 году будут шелковые платья, будуарная, спортивные ветровки, бельевая эстетика и добавление купальников спортивного стиля в городские образы.