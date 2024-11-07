Вы точно не знали этого: как правильно стирать осенние куртки, чтобы они не потеряли вид

Куртку надо аккуратно стирать в машинке, чтобы не навредить самому изделию и получить после стирки тот же вид. Почему-то большинство боятся стирки курток в машинке, поскольку думают, что испортят вещь, но если придерживаться нескольких правил, то это сохранит вид курток после домашней стирки.

Сначала на куртке надо найти этикетку от производителя, пишет 24 Канал. На ней должно быть указано, можно ли стирать вещь в машинке и при какой температуре это делать. Если на ярлыке есть рука в тазике, тогда куртка требует ручной стирки.

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Как правильно стирать куртки

Перед стиркой надо проверить все карманы и отстегнуть капюшоны или мех, застегнуть молнии и пуговицы, чтобы они не повредили машину. Специалисты советуют выворачивать куртку наизнанку, чтобы исключить риск разводов на лицевой стороне.

В барабан не надо ставить ничего кроме куртки, даже если есть внутри еще достаточно места. Температуру воды выберите такую, которая указана на этикетке. Чтобы стиральный порошок не оставил разводов, рекомендуем использовать жидкое средство для стирки.

Синтепоновые куртки можно стирать в машинке. Нужно выбрать только деликатный режим и температуру воды от 30 до 40 градусов. Выключите функции отжима и сушки и включите дополнительное полоскание.



Правила стирки курток / Фото Pexels

После стирки куртку надо отжать вручную и поставить на горизонтальную поверхность так, чтобы утеплитель не сбился вниз. Когда она будет почти сухая, тогда уже можно повесить на плечики.

Сбившиеся участки куртки можно выровнять руками и затем встряхнуть. Эти простые правила помогут сохранить синтепоновую куртку в хорошем виде.

Пуховую куртку тоже надо стирать в деликатном режиме. А чтобы избежать слипания пуха в комки, добавьте в стиральную машину 2-3 чистых теннисных мячиков. Во время стирки они помогут равномерно распределить пух по всей куртке и предотвратить образование комков.