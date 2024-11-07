Спочатку на куртці треба знайти етикетку від виробника, пише 24 Канал. На ній має бути зазначено, чи можна прати річ в машинці та при якій температурі це робити. Якщо на ярлику є рука в тазику, тоді куртка потребує ручного прання.

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Як правильно прати куртки

Перед пранням треба перевірити всі кишені й відстебнути капюшони чи хутро, застебнути блискавки й ґудзики, щоб вони не пошкодили машину. Фахівці радять вивертати куртку навиворіт, щоб виключити ризик розводів на лицьовій стороні.

У барабан не треба ставити нічого крім куртки, навіть якщо є всередині ще достатньо місця. Температуру води виберіть таку, яка вказана на етикетці. Щоб пральний порошок не залишив розводів, рекомендуємо використовувати рідкий засіб для прання.

Синтепонові куртки можна прати в машинці. Потрібно обрати лише делікатний режим й температуру води від 30 до 40 градусів. Вимкніть функції віджимання й сушіння та включіть додаткове полоскання.



Правила прання курток / Фото Pexels

Після прання куртку треба відтиснути вручну й поставити на горизонтальну поверхню так, щоб утеплювач не збився вниз. Коли вона буде майже суха, тоді вже можна повісити на плічка.

Збиті ділянки куртки можна вирівняти руками й потім струсити. Ці прості правила допоможуть зберегти синтепонову куртку в гарному вигляді.

Пухову куртку теж треба прати в делікатному режимі. А щоб уникнути злипання пуху в грудки, додайте до пральної машини 2−3 чистих тенісних м’ячиків. Під час прання вони допоможуть рівномірно розподілити пух по всій куртці та запобігти утворенню грудок.