На густоту волос влияет много факторов. В частности, генетика и состояние здоровья, пишет 24 Канал.
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Также значительную роль может играть внешнее воздействие. К примеру, средства для ухода.
Какие средства помогут сделать волосы гуще
- Масло розмарина
Как сделать волосы здоровыми / Фото Pexels
Масло розмарина – мощный стимулятор кровообращения в коже головы. Оно активизирует волосяные фолликулы и способствует росту новых волос.
Обратите внимание! Использовать масло розмарина нужно в небольшом количестве, достаточно нескольких капель.
- Касторовое масло
Это густое масло богато рицинолевой кислотой, которая обладает противовоспалительными и стимулирующими свойствами. Оно увлажняет кожу головы и активизирует рост волос.
Такую "маску" нужно использовать на ночь. Просто нанесите несколько капель на корни и утром смойте.
- Алоэ вера
Какое средство поможет сделать волосы крепкими и здоровыми / Фото Pexels
Алоэ обладает успокаивающим и увлажняющим действием. Также алоэвый гель помогает очистить волосяные фолликулы от избытка себума, который может блокировать рост волос.
Обратите внимание! Маску с алоэ нужно наносить на кожу головы за полчаса до мытья.