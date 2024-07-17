Как увеличить губы с помощью простой техники макияжа и всего нескольких продуктов, рассказывает Lady 24.

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Как увеличить губы с помощью макияжа

Украинский бьюти-блогер Александра Федив публикует на своей странице в тикток полезные видео по макияжу и прическам. Недавно она рассказала, как увеличить губы с помощью косметики.

Чтобы достичь хорошего результата, девушка советует взять два карандаша для губ – один коричневого цвета, а другой бежевого оттенка.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Начинать макияж следует с коричневого карандаша. Им сначала нужно прорисовать центр губ сверху и снизу. Лучше всего это делать, слегка выходя за линию губ, чтобы получить эффект увеличения. А дальше следует провести линию до углов губ.

После этого контур нужно растушевать тем же карандашом. Центр губ необходимо оставить пустым.

Как увеличить губы косметикой: смотрите видео

Теперь можно переходить к бежевому карандашу. Им следует заполнить пустое пространство, растушевывая карандаш до контура.

Чтобы эффект увеличения губ был как можно более заметным, можно добавить несколько капель консилера в уголки губ и с помощью кисточки подчеркнуть им контур. Это создаст контраст, который будет еще больше визуально увеличивать губы.

Напоследок завершить макияж можно блеском, который придаст сияния и сделает губы максимально пухлыми и выразительными.