Как увеличить губы с помощью простой техники макияжа и всего нескольких продуктов, рассказывает Lady 24.
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Как увеличить губы с помощью макияжа
Украинский бьюти-блогер Александра Федив публикует на своей странице в тикток полезные видео по макияжу и прическам. Недавно она рассказала, как увеличить губы с помощью косметики.
Чтобы достичь хорошего результата, девушка советует взять два карандаша для губ – один коричневого цвета, а другой бежевого оттенка.
После этого контур нужно растушевать тем же карандашом. Центр губ необходимо оставить пустым.
Как увеличить губы косметикой: смотрите видео
Теперь можно переходить к бежевому карандашу. Им следует заполнить пустое пространство, растушевывая карандаш до контура.
Чтобы эффект увеличения губ был как можно более заметным, можно добавить несколько капель консилера в уголки губ и с помощью кисточки подчеркнуть им контур. Это создаст контраст, который будет еще больше визуально увеличивать губы.
Напоследок завершить макияж можно блеском, который придаст сияния и сделает губы максимально пухлыми и выразительными.