Должна знать каждая: как летом ухаживать за кожей, чтобы она оставалась увлажненной

Летом кожа особенно нуждается в уходе, в частности в увлажнении, ведь активное солнце, жаркий воздух, пыль, пот сушат и не позволяют ей дышать в полной мере.

О каких особенностях увлажнения кожи в летние месяцы важно знать каждой женщине, рассказываем далее.

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Очищение

Летом кожа легко загрязняется и, как следствие, могут появляться высыпания или воспаления. Использование нейтральных очищающих средств (геля или пенки), а также тоника позволит не только увлажнить кожу, но и сохранить ее чистоту и нормализовать работу сальных желез.

Увлажнение

Увлажнить кожу достаточное употребление воды, а также использование увлажняющих сывороток, кремов, масок, спреев или термальной воды.

Однако стоит помнить, что кремы и сыворотки должны иметь легкую гелевую текстуру, без комедогенного эффекта. Лучше, чтобы в составе была гиалуроновая кислота различной молекулярной массы – она и увлажнит, и защитит клетки, и создаст на поверхности кожи пленку, которая будет препятствовать потере влаги.

Солнцезащита

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Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолета, что в частности высушивает кожу, нужно наносить SPF от 30 до 50. Делать это стоит не только на пляже, но и в городских условиях ежедневно, а также не забывать обновлять средство каждые 2 – 3 часа.

Профессиональный косметологический уход

Если домашнего ухода недостаточно, на помощь придут профессиональные процедуры. Особенно полезными летом будут общие увлажняющие уходы, профессиональные маски, а также безыгольная мезотерапия, которая без следов или боли увлажнит даже самые глубокие слои дермы и придаст коже свежее сияние.