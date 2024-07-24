Как защититься от вредного воздействия ультрафиолетового излучения и что советует делать дерматолог, рассказывает Lady 24.

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Как защитить кожу от солнца

Сертифицированный дерматолог Джессика Манджарачина-Веларди, которая также ведет блог в тикток, поделилась несколькими советами, которых она советует придерживаться, чтобы не подвергать кожу вредному воздействию ультрафиолета.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми. Прежде всего специалист рекомендует ежедневно летом наносить SPF с уровнем защиты от 30 до 50 и обновлять его каждые два – три часа.

Как защитить кожу от солнца: смотрите видео

Также она советует носить очки с защитой от ультрафиолета и специальную защитную одежду.

Вы можете найти одежду, которая будет иметь встроенную защиту от ультрафиолетового излучения,

– объясняет Джессика.

Четвертым пунктом она отмечает надевание больших широкополых шляп, которые, кстати, также могут быть с дополнительной защитой от солнца. Только один этот аксессуар обеспечит защиту на уровне SPF 50.