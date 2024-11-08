Растянутая горловина может испортить вид любимой футболки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой. Такая проблема является достаточно распространенной, впрочем сильно беспокоиться об этом не стоит, поскольку все можно очень просто и легко исправить.

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Как спасти растянутую футболку

Блогер рассказала, что нужно взять резинку для волос и завязать ее чуть ниже воротничка. Далее нужно вскипятить футболку и опустить воротник внутрь на 2 минуты. Если резинка растянулась после футболки, то ее тоже можно забросить в кипяток для того, чтобы она стянулась.

Девушка даже показала результат после такого лайфхака. Футболка действительно стала выглядеть, как новая, а воротничок больше не выглядел растянутым.

Лайфхак с восстановлением футболки: смотрите видео

Есть еще один способ, который поможет исправить ситуацию. Футболку сначала надо постирать, а потом разложить на ровной поверхности и на края горловины поставить несколько кубиков льда и оставить на наряде на некоторое время. Благодаря этому способу хлопковые волокна станут твердыми и будут хорошо держать форму.

Мокрую футболку надо расправить и погладить горловину утюгом, чтобы она расправилась. Впрочем, гладить надо только горловину, а футболка должна высушиться в таком положении, лежа на столе. Если ее повесить, то она имеет все шансы снова растянуться. После высыхания ее надо всю прогладить и она снова будет выглядеть как новая.