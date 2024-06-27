Особенный презент: как выбрать женское белье на подарок

Белье – замечательный подарок, который, несомненно, оценит каждая женщина. Однако выбирать такой презент следует особенно внимательно, ведь нужно учесть размер, модель, цвет и материал.

Независимо от того, или подарок предназначен для любимой, подруги, мамы или другого близкого человека, он должен максимально соответствовать вкусу и предпочтениям женщины. Lady 24 вместе с украинским брендом Anabel Arto делятся советами, которые помогут легко и правильно выбрать вещь, чтобы она действительно порадовала свою будущую владелицу.

К теме Как выбрать белье: ответы от бренда Anabel Arto

Поиск идеального размера

Это, наверное, самая сложная и наиболее важная часть выбора женского белья на подарок, ведь подбирать размер “на глаз” не стоит. Идеально знать точные параметры, но если такой информации нет, можно воспользоваться несколькими секретами.

Специалисты бренда Anabel Arto рекомендуют заглянуть в ящик с бельем получательницы и проверить ярлыки на ее любимом комплекте. Важно запомнить информацию, указанную на изделиях. Например, 75С на бюстгальтере и 42S на трусиках. Это и будут необходимые данные, которые помогут не прогадать с размером.

Другой вариант узнать размер, не испортив сюрприз, – посетить магазин любимого бренда получательницы подарка. Там можно попросить консультанта проверить в базе по номеру телефона размеры предыдущих покупок женщины и смело выбирать белье, которое точно ей подойдет.

Если же узнать необходимые данные так и не удалось, пригодится подарочный сертификат, по которому женщина сама сможет выбрать лучшее белье. Кстати, в Anabel Arto оформить в Anabel Arto сертификат можно прямо на сайте. Все, что надо, – указать нужную сумму и упаковки – конверт или праздничную коробку.

Важно подобрать правильный размер белья / Фото Anabel Arto

Выбор материала и модели

Кроме размера, при выборе белья на подарок важно также обращать внимание на материал изделия и дизайн.

Хорошо, если в местах соприкосновения с телом (внутренняя часть чашки бюста и ластовица трусиков) будет хлопок. Это будет гарантировать качество и удобство белья. В то же время небольшое содержание полиамида, эластана или лайкры – не причина отказываться от вещи, ведь синтетические нити обеспечивают долговечность комплекта.

Есть множество моделей белья / Фото Anabel Arto

Относительно моделей, то стоит помнить, что не все женское белье является универсальным. Различные фасоны подходят разным фигурам, поэтому перед тем, как выбирать комплект для своего близкого человека, следует обратить внимание, каким стилям он предпочитает. Далее остается самое простое – подобрать похожий, но новенький, комплект.

Сделать это можно, в частности, в Anabel Arto. В ассортименте бренда представлены сотни моделей и фасонов – от повседневных до более соблазнительных, поэтому здесь гарантированно можно подыскать лучший вариант для любимой, мамы или подруги.

Каким цветам отдавать предпочтение

Цветовая гамма белья чрезвычайно разнообразна и здесь действительно есть где проявить оригинальность с выбором. Однако на самом деле все зависит от предпочтений получательницы и повода, в честь которого дарится комплект.

Для мамы или подруги беспроигрышным вариантом станут изделия в классических цветах. Речь идет о цвете шампань, бежевый, черный и шампань. Такая интимная одежда подходит к любому оттенку кожи и прекрасно подойдет как на каждый день, так и для особых случаев.

Классические цвета – это беспроигрышный выбор / Фото Anabel Arto

Если же нужно выбрать что-то для любимой, стоит обратить внимание на трендовые цвета. Так, в этом году актуальным является энергичный ярко-синий оттенок. Anabel Arto имеет отдельную коллекцию под названием Idol, в которой представлено большое разнообразие моделей в этой гамме. Здесь можно найти комплекты, сочетающие сложный крой, разнообразие аксессуаров, игру с текстурами и материалами в чрезвычайно соблазнительный и незабываемый тандем.

Яркое белье подойдет для особых случаев / Фото Anabel Arto

Как сделать подарок эффектным

Выбор удачного размера, стильной модели, качественного материала и эффектного цвета – это большой процент для успеха подарка. Однако не следует недооценивать и важность момента вручения презента.

Чтобы порадовать женщину, можно попросить консультанта хорошо упаковать выбранное белье в фирменную бумагу и коробку, добавить открытку и ленты. Такие небольшие штрихи добавят праздничной атмосферы и сделают подарок по-настоящему запоминающимся.