Как правильно выбрать цвет волос по типу кожи и цвету глаз: главные правила

Каждая женщина хотя бы раз задумывалась о кардинальной смене образа, но понимание, что новый цвет волос может не подойти или даже визуально добавить лет, заставляло отказаться от этого шага.

Эти опасения небезосновательны, ведь цвет волос действительно влияет на общий вид, пишет 24 Канал. Чтобы выбрать оттенок, который подойдет, стоит учитывать тон кожи и цвет глаз.

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Правильно подобранный оттенок способен подчеркнуть черты лица, сделав их ярче, а кожу – на вид здоровой и сияющей.

Чтобы избежать распространенной ошибки, когда после окрашивания цвет волос не гармонично смотрится с тоном кожи и глаз, стоит заранее узнать, какие оттенки подойдут больше всего.

Определение подтона кожи

Есть три типа кожи – теплая, холодная и нейтральная. Чтобы выбрать свой идеальный цвет краски, сначала надо определить подтон. Сделать это достаточно просто.

Теплый подтон характеризуется золотистым, персиковым или даже желтоватым оттенком кожи. Вены на запястье выглядят зеленоватыми.

Холодный подтон очерчивается едва розовым или фарфоровым оттенком кожи. На запястье вены имеют синеватый или фиолетовый оттенок.

А нейтральный подтон сочетает признаки как теплого, так и холодного типа.

Определив свой подтон, можно смело переходить к выбору краски.

Выбор цвета волос по подтону кожи

Эксперты советуют женщинам с теплой кожей выбирать золотистые, медные, карамельные, медовые, каштановые и теплые шоколадные оттенки. Именно эти цвета краски прекрасно дополнят теплые тона кожи. Стоит избегать пепельного и платинового блонда, потому что эти цвета способны визуально сделать лицо достаточно бледным.

Для женщин с холодным подтоном кожи идеально подойдут пепельный и платиновый блонд, холодный коричневый, черный и бордовый. Пепельный и ледяной оттенки волос прекрасно подчеркнут фарфоровый цвет кожи.



Светлые цвета прекрасно подходят к холодному подтону кожи / Фото Shutterstock

Впрочем, женщинам с холодным тоном кожи следует проявить осмотрительность и отказаться от слишком рыжих или медных оттенков.

А вот обладательницы нейтрального типа кожи являются настоящими счастливчиками, поскольку им прекрасно подойдут теплые и холодные оттенки краски для волос. Представительницы этого подтона могут примерить на себе любой цвет волос.

Кроме базовых оттенков, можно добавить яркие цвета для изюминки в образе. Однако насыщенный розовый оттенок, например, – это не только смелый выбор, но и серьезная нагрузка для волос. Поэтому краситься в такой цвет стоит только тогда, когда локоны находятся в отличном состоянии. И, конечно, для такого перевоплощения необходимо выбирать только качественные краски.

Выбор оттенка краски по цвету глаз

Правильно подобранный оттенок краски зависит от еще одного фактора – цвета глаз.

Карие глаза

Специалисты рекомендуют женщинам с карими глазами делать ставку на глубокие шоколадные, каштановые, рыжие, черные и карамельные оттенки. Наиболее выигрышной комбинацией к карим глазам считаются каштановые волосы. Если цвет глаз имеет насыщенный карий оттенок, тогда можно больше отдавать предпочтение шоколадным цветам.

Зеленые глаза

Зеленым глазам придадут выразительности рыжие, медные, каштановые, темно-русые и теплые коричневые оттенки краски. Женщинам с теплым тоном кожи подойдут рыжий, каштановый или коричневый цвета волос. Если же кожа холодного тона, стоит выбирать темно-коричневые оттенки или остановиться на светло-русом или пепельном.

Голубые глаза

К этому цвету глаз хорошо подойдет пепельный или платиновый блонд, а также холодный коричневый или черный цвет волос. Обладательницы теплого тона кожи могут делать ставку на пшеничный, темно-каштановый, золотисто-русый или темно-рыжий оттенок краски.



Голубоглазым хорошо подходит темный цвет волос / Фото Shutterstock

Серые глаза

Чтобы придать внешности особый вид, девушкам с серыми глазами стоит обращать внимание на темный блонд, пепельный коричневый или жемчужный блонд. Серый цвет глаз является нейтральным, поэтому к ним подойдет любой оттенок волос. Для бледной кожи подойдет медовый блонд, а для смуглой – оттенки на несколько тонов темнее.

Экспериментировать с цветом волос можно, но важно помнить, что правильно подобранный оттенок, в соответствии с типом кожи и цвета глаз, будет выглядеть гораздо естественнее и гармоничнее.

Какую краску для волос выбрать

Мы уже разобрались, как подобрать оттенок краски, чтобы он подчеркивал тон кожи и цвет глаз. Теперь осталось только выбрать качественную краску.

Украинский бренд Avena предлагает широкий ассортимент красок, которые отличаются яркостью, стойкостью и выразительностью, надолго обеспечивая глубокий и насыщенный оттенок.



Многообразие красок бренда поражает / Фото бренда Avena

Правильно подобранная краска предоставит локонам замечательный натуральный блеск, а также поможет сохранить их мягкими и здоровыми. Выбрать идеальный оттенок от Avena легко, даже не покидая дома, ведь ознакомиться с ассортиментом можно на платформах MAKEUP и MAUDAU.