Ці побоювання небезпідставні, адже колір волосся справді впливає на загальний вигляд, пише 24 Канал. Щоб обрати відтінок, який пасуватиме, варто враховувати тон шкіри та колір очей.

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Правильно підібраний відтінок здатен підкреслити риси обличчя, зробивши їх яскравішими, а шкіру – на вигляд здоровою і сяючою.

Щоб уникнути поширеної помилки, коли після фарбування колір волосся не гармонійно виглядає з тоном шкіри та очей, варто заздалегідь дізнатися, які відтінки пасуватимуть найбільше.

Визначення підтону шкіри

Є три типи шкіри – тепла, холодна та нейтральна. Щоб обрати свій ідеальний колір фарби, спочатку треба визначити підтон. Зробити це досить просто.

Теплий підтон характеризується золотистим, персиковим чи навіть жовтуватим відтінком шкіри. Вени на зап’ясті виглядають зеленуватими.

Холодний підтон окреслюється ледь рожевим чи фарфоровим відтінком шкіри. На зап'ясті вени мають синюватий чи фіолетовий відтінок.

А нейтральний підтон поєднує ознаки як теплого, так і холодного типу.

Визначивши свій підтон, можна сміливо переходити до вибору фарби.

Вибір кольору волосся за підтоном шкіри

Експерти радять жінкам з теплою шкірою обирати золотисті, мідні, карамельні, медові, каштанові й теплі шоколадні відтінки. Саме ці кольори фарби чудово доповнять теплі тони шкіри. Варто уникати попелястого й платинового блонду, бо ці кольори здатні візуально зробити обличчя досить блідим.

Для жінок з холодним підтоном шкіри ідеально підійдуть попелястий і платиновий блонд, холодний коричневий, чорний і бордовий. Попелястий та крижаний відтінки волосся чудово підкреслять фарфоровий колір шкіри.



Світлі кольори чудово пасують до холодного підтону шкіри / Фото Shutterstock

Втім, жінкам з холодним тоном шкіри слід проявити обачність й відмовитися від занадто рудих чи мідних відтінків.

А от власниці нейтрального типу шкіри є справжніми щасливчиками, оскільки їм чудово підійдуть теплі та холодні відтінки фарби для волосся. Представниці цього підтону можуть приміряти на собі будь-який колір волосся.

Окрім базових відтінків, можна додати яскраві кольори для родзинки в образі. Однак насичений рожевий відтінок, наприклад, – це не лише сміливий вибір, але й серйозне навантаження для волосся. Тому фарбуватися в такий колір варто лише тоді, коли локони знаходяться в чудовому стані. І, звісно, для такого перевтілення необхідно обирати лише якісні фарби.

Вибір відтінку фарби за кольором очей

Правильно підібраний відтінок фарби залежить від ще одного фактору – кольору очей.

Карі очі

Фахівці рекомендують жінкам з карими очима робити ставку на глибокі шоколадні, каштанові, руді, чорні та карамельні відтінки. Найбільш виграшною комбінацією до карих очей вважається каштанове волосся. Якщо колір очей має насичений карий відтінок, тоді можна більше віддавати перевагу шоколадним кольорам.

Зелені очі

Зеленим очам додадуть виразності руді, мідні, каштанові, темно-русяві та теплі коричневі відтінки фарби. Жінкам з теплим тоном шкіри підійдуть рудий, каштановий або коричневий кольори волосся. Якщо ж шкіра холодного тону, варто обирати темно-коричневі відтінки або зупинитися на світло-русявому чи попелястому.

Блакитні очі

До цього кольору очей добре пасуватиме попелястий чи платиновий блонд, а також холодний коричневий чи чорний колір волосся. Власниці теплого тону шкіри можуть робити ставку на пшеничний, темно-каштановий, золотисто-русявий чи темно-рудий відтінок фарби.



Блакитнооким гарно личить темний колір волосся / Фото Shutterstock

Сірі очі

Щоб надати зовнішності особливого вигляду, дівчатам з сірими очима варто звертати увагу на темний блонд, попелястий коричневий чи перловий блонд. Сірий колір очей є нейтральним, тому до них пасуватиме будь-який відтінок волосся. Для блідої шкіри підійде медовий блонд, а для смаглявої – відтінки на кілька тонів темніші.

Експериментувати з кольором волосся можна, але важливо пам’ятати, що правильно підібраний відтінок, відповідно до типу шкіри та кольору очей, виглядатиме набагато природніше та гармонійніше.

Яку фарбу для волосся обрати

Ми вже розібралися, як підібрати відтінок фарби, щоб він підкреслював тон шкіри та колір очей. Тепер залишилося тільки вибрати якісну фарбу.

Український бренд Avena пропонує широкий асортимент фарб, які вирізняються яскравістю, стійкістю та виразністю, надовго забезпечуючи глибокий і насичений відтінок.



Різноманіття фарб бренду вражає / Фото бренду Avena

Правильно підібрана фарба надасть локонам чудового натурального блиску, а також допоможе зберегти їх м’якими та здоровими. Обрати ідеальний відтінок від Avena легко, навіть не покидаючи дому, адже ознайомитися з асортиментом можна на платформах MAKEUP та MAUDAU.