Зимой монохромные образы становятся особенно актуальными, пишет 24 Канал. Наряд в одном цвете подойдет для всех, кто любит сдержанные стильные вещи и не предпочитает отличаться яркой одеждой и вместо этого выбирает что-то простое, понятное и очень красивое.

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Благодаря единому цветовому решению, монохромные образы визуально вытягивают силуэт. Верх и низ в одном цвете – это что-то простое и понятное, поскольку аутфит складывается легко. Нужно только одеть что-нибудь сверху в сером цвете и на низ, а завершить этот ансамбль верхней одеждой того же оттенка.

Как эффектно выглядеть в сером цвете показала на своем примере шведская модель Эльза Хоск.

Эльза Хоск в сером образе

Модель надела серую рубашку с палантином, а на низ надела классические палаццо со стрелками. Аутфит блондинка дополнила кожаным черным поясом, черной обувью на каблуках и минималистичной сумкой Hermes Kelly с тиснением под крокодиловую кожу.

Выглядит образ Эльзы Хоск просто божественно. На практике можно его повторить аналогично, надев эти вещи в офис или на важную встречу. Для довершения примерьте сверху серое пальто, которое будет очень уместным, хотя и черное также вполне подойдет.

Образ в сером цвете не означает, что вещи должны быть аналогичного оттенка – что-то может быть темнее, что-то – светлее. Также можно играть с разными текстурами и выбирать гладкие ткани и грубую вязку, которая идеально вписывается в зимний гардероб.

На этом примере можно создавать монохром не только в сером цвете, но и в любом другом – от классического черного и бежевого до роскошного белого или трендового бордового.