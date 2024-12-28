Маникюр, который обожают все украинки: гид по популярным цветам и дизайнам

Девушки не могут себе представить образ без аксессуаров, украшения и красивого маникюра. Обычный базовый лак на ногтях или интересный дизайн – это стандартный уход, который присутствует в ежемесячной рутине каждой женщины.

Мастера по маникюру определили самые популярные маникюры, которые делают украинки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Выбор цвета является непростой задачей для каждой девушки, ведь он должен быть таким, чтобы охотно его носить в течение 3 – 4 недель.

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Перед выбором девушки стоят в период праздников, когда хочется что-то тематическое и универсальное, которое не будет выбиваться из общего образа. Украинские мастерицы поделились маникюром, который выбирают девушки этой зимой. Среди вариантов вы сможете найти референс для своего следующего покрытия.

Красные и бордо

Мастера маникюра чаще всего в этом сезоне делают красные и бордовые покрытия. Красный был очень популярен весь 2024 год, а бордовый вошел в тренды этой осенью и, похоже, задержится с нами надолго.

Аппликации

Обладательницы длинных ногтей любят прибегать к экспериментам и выбирают для себя смелые дизайны на основе бусин или рельефных узоров.

Блестки

Поклонницы минималистичного маникюра, которые хотят хоть немного разбавить светлые и нюдовые оттенки лака, прибегают к блесткам, которые в зимнюю пору выглядят весьма уместно.

Праздничный минимализм

Зимой хочется хоть немного добавить праздничного настроения в свою повседневность, поэтому ногти – идеальная основа для создания красивых дизайнов. Те девушки, которые не любят много узоров на ногтях, добавляют немного глиттера на один из ногтей, или создают френч на основе одного из цветов Нового года – красного или зеленого цвета.

Несмотря на эти актуальные варианты, в моде все еще остается классический френч с белыми луночками, бежевый маникюр, черный и все возможные нюдовые тона, которые являются классикой. Уже в теплое время года девушки все активнее красят ногти яркими лаками.