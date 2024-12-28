Майстри з манікюру визначили найпопулярніші манікюри, які роблять українки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вибір кольору є непростим завданням для кожної дівчини, адже він має бути таким, щоб залюбки його носити впродовж 3 – 4 тижнів.

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Перед вибором дівчата стоять в період свят, коли хочеться щось тематичне та універсальне, яке не буде вибиватися від загального образу. Українські майстрині поділилися манікюром, який обирають дівчата цієї зими. Серед варіантів ви зможете знайти референс для свого наступного покриття.

Червоні та бордо

Майстрині манікюру найчастіше цього сезону роблять червоні та бордові покриття. Червоний був дуже популярний увесь 2024 рік, а бордовий увійшов у тренди цієї осені та, схоже, затримається з нами надовго.

Аплікації

Володарки довгих нігтів люблять вдаватися до експериментів та обирають для себе сміливі дизайни на основі намистин чи рельєфних візерунків.

Блискітки

Прихильниці мінімалістичного манікюру, які хочуть хоч трохи розбавити світлі та нюдові відтінки лаку, вдаються до блискіток, які в зимову пору мають досить доречний вигляд.

Святковий мінімалізм

Взимку хочеться хоч трошки додати святкового настрою у своє повсякдення, тож нігті – ідеальна основа для створення красивих дизайнів. Ті дівчата, які не люблять багато візерунків на нігтях, додають трішки гліттера на один з нігтів, чи створюють френч на основі одного з кольорів Нового року – червоного чи зеленого кольору.

Попри ці актуальні варіанти, в моді все ще залишається класичний френч з білими луночками, бежевий манікюр, чорний та всі можливі нюдові тони, які є класикою. Вже в теплу пору року дівчата все активніше фарбують нігті яскравими лаками.