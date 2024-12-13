Любой мастер маникюра назовет вам пятерку самых популярных цветов ногтей, которые всегда были в моде, есть и будут оставаться, пишет 24 Канал. Важно только не добавлять никаких рисунков, чтобы не удешевить ногти.

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Представленные нами варианты подойдут не только для какого-то определенного времени, а для всех месяцев, поскольку они не зависят от сезонов.

Французский маникюр

Этот маникюр всегда делают успешные и богатые женщины. Френч обожают все – от Дженнифер Лопес и Беллы Хадид до украинских знаменитостей, инфлюенсеров и модниц. Френч подходит для любого случая – от офисного стиля до праздничных мероприятий. Он одинаково красиво смотрится на коротких или длинных ногтях разной формы.



Маникюр, который дорого выглядит / Фото Pinterest

Красный

Не все любят яркие ногти, впрочем красный маникюр имеет роскошный и дорогой вид. В таком цвете маникюр является опрятным и ухоженным, а поскольку красный – это классика, поэтому подходит к любому образу. Красный лак ассоциируется с изяществом и роскошью, оставаясь самым популярным в мире.



Маникюр, который дорого выглядит / Фото Pinterest

Молочный

Иногда белый маникюр является несколько резким, поэтому девушки прибегают к молочному лаку на ногтях, который выглядит свежо и элегантно. Цвет идеально гармонирует с любым нарядом, поэтому только подчеркнет богатую эстетику.



Маникюр, который дорого выглядит / Фото Pinterest

Черный

Такой цвет лака подходит к любому наряду и стилю. Черный цвет ассоциируется с уверенностью, силой, независимостью и элегантностью женщины. Стоит отметить, что черный маникюр часто встречается на подиумах, в кино или в выходах знаменитостей.



Маникюр, который дорого выглядит / Фото Pinterest

Бежевый

Нежный оттенок идеально подходит для тех женщин, которые хотят иметь минималистичный вид и не привлекать к себе слишком много внимания. Бежевый маникюр одинаково подойдет для вечернего выхода или повседневных прогулок.



Маникюр, который дорого выглядит / Фото Pinterest