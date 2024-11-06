Как избавиться от влажности и плесени в шкафу: одежда больше не будет вонять

Иногда в шкафу одежда может поглощать запах плесени и влаги. Проблема чаще всего встречается в частных домах или квартирах на первых этажах. Чтобы одежда перестала вонять, нужно прибегнуть к нескольким лайфхакам, которые помогут убрать запах сырости.

Запах плесени на одежде может быть не только из-за сырости в квартире, пишет 24 Канал. К причинам может принадлежать недостаточно высушенный наряд. На полностью высушенных вещах никогда не появляется запах плесени, поэтому его надо хорошо сушить после стирки.

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Как вывести запах плесени из шкафа

Чтобы шкаф с одеждой не вонял плесенью и повышенной влажностью, специалисты советуют использовать осушители воздуха. Кроме того, надо тщательно очищать внутреннюю поверхность. Во время уборки также следует применять антисептические средства и открывать шкаф на несколько часов, чтобы все проветрить.

Запах плесени на одежде можно вывести с помощью народных средств. Сначала надо прибегнуть к полноценной очистке шкафа, а дальше переходить к стирке вещей.

Уксус

Эта копеечная жидкость поможет вывести неприятный запах из шкафа и устранить грибок. Выньте все из шкафа, смочите тряпку в уксусе и протрите все поверхности изнутри. Шкаф надо оставить приоткрытым на некоторое время, чтобы вывести весь плохой запах.

Лимонный сок

Избавиться от плесени можно с помощью лимонного сока. Его нужно развести в теплой воде и нанести на стенки шкафа тряпкой из микрофибры и высушить.

Кожура цитрусовых

После основных методов выведения плохого запаха, советуем держать в шкафу кожуру от цитрусовых. Их надо подсушить и разложить в шкафу для того, чтобы одежда сохраняла хороший запах.



Лайфхаки, которые избавят одежду от запаха плесени / Фото Pexels

Как вывести запах плесени из одежды

Если же шкаф имеет плесень, то сыростью будут вонять вещи. Их надо перестирать с помощью определенных средств, чтобы вывести плохой запах.

Нашатырный спирт

Аммиак способен быстро устранять запах плесени с одежды. На 1 литр воды нужно 10 миллиграммов нашатырного спирта. Вещи нужно замочить в жидкости на 15 минут, а после этого постирать.

Водка или спирт

К 100 миллиграммам воды нужно добавить 2 столовые ложки водки. Смесь влейте в пульверизатор и опрыскайте ею вещь. Наряду надо постоять 30 минут, а тогда можно стирать с порошком.

Уксус

К стиральному порошку нужно добавить 9 % уксус. Сметанообразную массу надо нанести на одежду и постирать в машине, как обычно.