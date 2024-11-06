На осенне-зимнюю пору советуем выбирать платья из кожи, с акцентным декором или высокой горловиной, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Officiel. Добавьте эти платья в свой гардероб для удачного капиталовложения, поскольку они не перестанут быть модными в течение всего 2025 года.

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Кожаные

Тренд на кожаные вещи не заканчивается. На время платья исчезли с модных радаров, а теперь снова становятся актуальными. Дизайнеры советуют интегрировать кожаное платье в свой гардероб, сочетая с сапогами до колен и роскошными пальто и шубами.



Красивые платья на осенне-зимнюю пору / Фото L'Officiel

С рюшами

В моде в этом году будет романтика, поэтому обращайте внимание на платья в стиле бохо-шик. Эксперты советуют добавлять в свой гардероб платья с рюшами, которые придадут в холодные дни нежность и кокетливость.



Стильные платья на осенне-зимнюю пору / Фото L'Officiel

Минималистичные

Дизайнеры снова подталкивают нас выбирать вневременные вещи – минималистичные платья, которые всегда будут оставаться актуальными, независимо от тенденций. На подиумах выходили модели в элегантных и неперегруженных декором платьях.



Красивые платья на осенне-зимнюю пору / Фото L'Officiel

Драпировка

Платья с драпировкой выглядят довольно элегантно. В моде платья с прозрачностью или асимметричными вырезами. Невероятно красивыми выглядят платья в длине мини и макси.



Стильные платья на осенне-зимнюю пору / Фото L'Officiel

С горловиной

Осенне-зимний сезон невозможно представить без платья с горловиной. Их любят не все, впрочем они достаточно практичны и комфортны, потому что защищают от холода. Выбирайте для себя базовые или яркие цвета, которые придадут образу эффектности.



Красивые платья на осенне-зимнюю пору / Фото L'Officiel

Трикотажные

С наступлением холода, трикотажные платья становятся мастхэвом. Они удачно дополняют длинные шубы, дубленки, сапоги до колен или ботинки челси. В моде этого года – стильные серое платье, трендовое бордовое или нежный вариант в оттенке слоновой кости.



Стильные платья на осенне-зимнюю пору / Фото L'Officiel