Неприятный аромат вещей пропитан формалином, поэтому от такой санитарной обработки они приобретают специфический запах, пишет 24 Канал.

Смотрите также Гладьте нижнее белье после стирки: вот почему это надо делать

Многих людей такой резкий аромат отпугивает, поскольку они боятся, что в домашних условиях вывести запах не удастся, но это не так. Есть несколько замечательных методов, которые хорошо работают на вещах из секонд-хенда и действительно избавляют их от плохих ароматов.

Выведение запаха уксусом

Этот метод любят многие хозяйки, поскольку он полностью выводит запах от формальдегида. Вам нужно 100 миллиграммов уксуса, 10 литров горячей воды и 50 граммов соды. Все ингредиенты нужно растворить в воде и замочить одежду в нем на ночь. Утром хорошо все прополощите и бросьте в стирку. Говорят, что именно эта процедура способна вывести плохой запах из вещей раз за один раз.

Выведение запаха замораживанием

Это средство подойдет для людей, которые живут в домах или имеют незастекленный балкон. Одежду из секонда нужно развесить на шнуровке на свежем воздухе и оставить на всю ночь. Для дополнительного эффекта утром переместите их в пакет и поставьте в морозилку на несколько часов. Низкая температура снизит интенсивность запаха и уничтожит все бактерии.

После того, как вытащите вещи из морозильной камеры, замочите их еще на несколько часов в горячей воде, а после этого постирайте в стиральной машинке.



Резкий запах вещей из секонда легко выводится / Фото Pexels

Выведение запаха нашатырем

В 5 литрах теплой воды разбавьте одну столовую ложку 10% нашатырного спирта. Вещь из натуральной ткани надо поместить в емкость на 1 час, а если наряд синтетический – то на 6 часов. После замачивания одежду надо повесить на свежий воздух на 3 часа, а дальше бросить в стирку с добавлением ополаскивателя и нескольких капель эфирного масла. Стоит знать, что при таком способе нельзя замачивать вещи одновременно разных цветов.

Выведение запаха морской солью

Чтобы резкий запах выветрился из вещей стоит воспользоваться ароматизированной морской солью. Одежду нужно поставить в тазик и насыпать внутрь 2 стакана соли с несколькими каплями эфирного масла. Далее надо залить горячую воду и оставить все на 3 часа. Стирка после такого метода не является обязательной. Можно прополоскать вещи и повесить сушиться.

Выведение запаха содой

Не вся одежда из секонда можно стирать. К примеру, если вы приобрели шубу или пальто, тогда надо переложить верхнюю одежду в пакет и засыпать содой. Она имеет поглощающие свойства, поэтому впитает неприятный запах. Далее эти вещи надо продержать несколько дней на свежем воздухе. Для лучшей эффективности, в пакет с содой можно поставить активированный уголь или пакетики с чаем.

Этот метод подходит для обуви. Ее ставят в пакет, кладут сорбент, плотно завязывают и через несколько дней вынимают. После этого обувь стоит дополнительно еще продезинфицировать перекисью водорода.